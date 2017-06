A Trieste tornano le Passeggiate Cinematografiche “Esterno/Giorno”

Le Passeggiate Cinematografiche “Esterno/Giorno”



06/06/2017, 18:25

Camminare per le strade di una città affascinante come Trieste e ripercorre i tanti set scelti da decine di registi come ideale cornice urbana delle loro produzioni, è un modo inedito e particolare di riscoprire la città e i suoi dintorni.Il progetto delle, nasce proprio dal desiderio di offrire agli abitanti, ai turisti, agli appassionati di cinema un modo insolito per conoscere il territorio e le sue attrattive, anche le più nascoste. La recente istituzione della Casa del Cinema di Trieste, l’esistenza di una decina di Festival cinematografici che si svolgono in città e sul territorio regionale, sempre seguiti da un pubblico numeroso e appassionato, l’attività che la Friuli Venezia Giulia Film Commission svolge con successo ormai da molti anni e che ha fatto della nostra regione un set in cui annualmente vengono girati tra i 20 e i 30 lavori (film, fiction, documentari, cortometraggi, spot pubblicitari), hanno suggerito agli operatori riuniti nella Casa del Cinema (Alpe Adria Cinema-Trieste Film Festival, Anno Uno-I mille Occhi, Bonawentura-Teatro Miela, FVG Commission, La Cappella Underground-Science+Fiction, Maremetraggio-ShorTS International Film Festival) di immaginare e dare forma ad un’offerta che sintetizzi tutta la passione e la propensione che Trieste e la regione hanno nei confronti della settima arte.Questa in breve la genesi delle “passeggiate”, sperimentate con successo già negli scorsi anni: una formula originale che affianca al pubblico un critico cinematografico - Nicola Falcinella a cui adesso si aggiunge Elisa Grando - nel tour proposto sui set dei film più noti, sia attuali che del passato. Nel corso degli ultimi mesi l’offerta si è arricchita introducendo nelle passeggiate la tecnologia dellache consente di mostrare, tramite gli appositi visori VR con un’immersione a 360° (con la piattaforma Virtours fornito da Ikon), sia luoghi che normalmente non sono accessibili al pubblico (ad esempio l’Ursus o il gasometro o i magazzini del Porto Vecchio) sia mostrare nel momento stesso in cui ci si trova in una specifica location la scena del film che lì è stata girata.Visto il successo dell’iniziativa, si vuole ora rilanciare l’offerta con la costruzione di passeggiate tematiche che diano risalto alle produzioni più note e di maggiore successo, come i film dei Premi Oscar Gabriele Salvatores e Giuseppe Tornatore o la nota fiction Rai “”.E sarà proprio uno dei maggiori successi televisivi della stagione appena conclusa ad aprire la nuova programmazione di “”, con un calendario che sarà inaugurato sabato 10 giugno (alle 10.00 e alle 18.00), per proseguire venerdì 23, sabato 8 e venerdì 28 luglio e venerdì 25 agosto. Al centro di questa nuova proposta alcune delle location più suggestive della fiction interamente girata nella città di Trieste che, come hanno sempre sottolineato autori, regista e attori de, è stata l’ulteriore protagonista della fortunata serie: dall’Ursus all’abitazione dei protagonisti, dagli scorci panoramici delle rive al Porto Vecchio.Non poteva mancare in questo omaggio a La porta rossa la voce del suo protagonista, un attore che nei mesi di permanenza a Trieste si è letteralmente innamorato della città. Il saluto di Lino Guanciale, appositamente realizzato per l’occasione, apre la visione della “” con un benvenuto speciale al pubblico che deciderà di ripercorrere i momenti salienti della fiction attraverso questa particolarissima esperienza ‘immersiva’. L’ispettore di produzione Paola Pegoraro e l’assistente alla regia Francesca Castagna si affiancheranno al critico cinematografico Elisa Grando nell’accompagnare il pubblico sui luoghi d’azione dell’ispettore Cagliostro, di sua moglie Anna Mayer (Gabriella Pession) e di Vanessa (Valentina Romani), indispensabile tramite del protagonista con la vita reale.Proseguiranno al contempo, su richiesta, leche ripercorrono i set del "" (Gabriele Salvatores) o "" e "" di Giuseppe Tornatore, così come quelle alla scoperta dei luoghi e degli aneddoti più curiosi legati a pellicole storiche e indimenticabili ("", "", solo per citarne alcune).Nell’ambito della Passeggiate tematiche, oltre a quella già dedicata a "", sui luoghi basagliani dell’ex-OPP, La Casa del Cinema si appresta ora ad esplorare la vasta produzione che ruota intorno ai romanzi di Veit Heinichen e i luoghi culto del suo protagonista, il commissario Laurenti, che ha letteralmente spopolato in Germania creando anche un “pellegrinaggio” turistico-culturale sulle soste preferite dal commissario, come il suo “secondo ufficio”, il Malabar. Per la prima volta il pubblico triestino e i turisti presenti in città potranno conoscere da vicino il volto televisivo di Laurenti e le location scelte dalla produzione tedesca per dare vita alle pagine dello scrittore, ormai triestino d’adozione.Lesono un progetto sviluppato e organizzato dall’Associazione Casa del Cinema di Trieste, da un’idea di Nicola Falcinella, realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.