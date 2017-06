Iniziate le riprese del film “LA SIGNORA BUTTERFLY”

06/06/2017, 16:21

A Novara di Sicilia (Messina) sono iniziate le riprese del film "" opera prima diche vede come protagonisti Anna Teresa Rossini e Francesco Zecca. Fanno parte del cast anche Giovanni Boncoddo e la giovane Adriana Mangano, al suo debutto cinematografico.Scritto e diretto da Lucilla Mininno, "La Signora Butterfly" è un thriller, tutto basato sulla relazione tra i due protagonisti e racconta la storia di un'attrice che da anni si è barricata nel suo teatro per impedirne la distruzione, sia fisica che morale. Non uscirà dal suo teatro finché non riuscirà a portare in scena la sua ultima opera..."La Signora Butterfly" è una produzione realizzata da Lucilla Mininno in collaborazione con Carolina Rosi, MitreoFilmFestival e IG COLLECTIVE.Le riprese del film si svolgeranno a Novara di Sicilia per tre settimane.