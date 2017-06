LOVERS32 - Presentata la prima edizione diretta da Irene Dionisio

06/06/2017, 15:56

Il 32°, diretto da Irene Dionisio e presieduto da Giovanni Minerba, si terrà a Torino, presso la Multisala Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, dal 15 al 20 giugno 2017.La connessione con le realtà del territorio e l’apertura verso il panorama internazionale caratterizzano il programma di questa edizione, che include. Tutti i film in concorso sono stati realizzati tra il 2016 e il 2017, mentre molte opere in programma arrivano dai principali festival internazionali, come la Berlinale, la Mostra del Cinema di Venezia, il Sundance, il Tribeca e il BFI Flare.I Paesi rappresentati, in totale, sono 31, con una netta prevalenza degli Stati Uniti (20 film) seguono Francia (13 opere), Italia (9) e Germania (8). Ma ci sono anche pellicole dalle Filippine, dal Sud Africa, dalla Turchia, dal Giappone e due opere da Taiwan.Giovedì 15 giugno, alle 20.30 in Sala 1, il festival aprirà con, uno spettacolo che si sviluppa attraverso la presentazione di Pino Strabioli, un inedito di Umberto Bindi e le lettere di Lucio Dalla. Il tutto sarà accompagnato dalla musica degli Gnu Quartet insieme alla straordinaria voce di Violante Placido, madrina della serata.Toccherà poi adiretto da Dome Karukoski (ore 22.30) che racconta la storia di uno degli artisti più significativi della cultura gay.Nel frattempo, inizieranno anche il focus, con la versione restaurata didi Cheryl Dunye (Stati Uniti, 1996), alle ore 21.30 in Sala 2, e l’omaggio al grande regista francese Paul Vecchiali, che sarà presente in Sala 3 (ore 21.30), per la proiezione del suo, uscito nel 2015.Per l’omaggio che il festival dedica a Vecchiali, curato da Daniela Persico, saranno in programma anche Trois mot en passant (2015), Le cancre (2016) e Revoir la Martine di Pascal Catheland (2016).Saranno sette i film in programma per la sezionee così come per la sezione. Entrambe queste sezioni, inoltre, saranno accompagnate da altri due film fuori concorso, i nostri “center pieces”, che offrono uno sguardo inedito sulle tematiche del festival.La giuria di All the Lovers, che assegnerà il premio Ottavio Mai per il miglior film, del valore di 1000 euro, sarà composta da: il critico cinematografico Franck Finance-Madureira, il critico e giornalista Vieri Razzini e la poliedrica artista Eva Robin’s.Il miglior documentario, che si aggiudicherà, grazie a UCCA – Unione Circoli Cinematografici ARCI, un premio di 500 euro e un accordo di distribuzione nei circoli cinematografici Arci, sarà scelto dal regista Fabio Mollo, la docente Mariapaola Pierini e il filosofo Gianni Vattimo, con Maria Luisa Brizio (Altera/UCCA) consulente di giuria.I documentari, inoltre, saranno “adottati” da personalità della cultura, dell’informazione e dell’associazionismo. Si tratta dei Lovers Debates, la cui madrina sarà Emanuela Martini, direttrice del Torino Film Festival.La sezione dei documentari è arricchita, inoltre, dall’evento speciale in occasione del Torino Pride, che prevede la proiezione didi Tristan Ferland Milewski (17 giugno, ore 18.00, Sala 1), del quale discuteranno Michele Fornasero e Silvano Bertalot.Sono 14, invece, i titoli della sezione, dedicato alle opere di carattere sperimentale. Il regista vincitore frequenterà una Residenza d’Artista, mentre la pellicola premiata sarà proiettata al Centre d’Art Contemporain di Ginevra e alla prossima edizione di Artissima.Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, sarà consulente dei giurati: Andrea Bellini, direttore del Centre d’Art Contemporain di Ginevra, il curatore Guido Costa e l’artista Adrian Paci. Ma la giuria avrà anche una madrina, l’artista multimediale Marzia Migliora.I cortometraggi in concorso persono 21. Il miglior film si aggiudicherà il premio “Fotogrammi sovversivi”, del valore di 300 euro, dato da Sicurezza e Lavoro, mentre la menzione speciale sarà assegnata con il Divine Queer Film Festival. La giuria sarà composta dagli studenti del DAMS di Torino, sotto la guida di Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro.Il premio del pubblico, assegnato con MyMovies a un film di All the Lovers, Real Lovers e Irregular Lovers, consisterà in una produzione ad hoc dell’artista visiva Giulia Caira.Dal 16 al 20 giugno, poi, si svolgerà il focus, curato da Stefania Voli, un percorso tra i temi centrali per la riflessione, l’attivismo, le pratiche e le politiche LGBTQI.Il 16 giugno, alle 20.30 (Sala 1), il festival ospiterà, attivista per i diritti e nipote di Harvey Milk, che premierà l’attivista russa Lyudmilla Alexeyeva.Subito dopo si terrà un incontro con Yuri Guaiana (All Out), Alessandro Battaglia (Coordinamento Torino Pride), Igor Kochetkov (Russian LGBT Network) e Piernicola D’Ortona (Amnesty International Torino). L’evento è organizzato in collaborazione con Amnesty, All Out e Coordinamento Torino Pride.Il festival, il 17 giugno, renderà, con un video tributo, intitolato Watch Withour Prejudice vol.1, curato dal musicteller Federico Sacchi con Seeyousound (Sala 2, ore 22.30). A fine performance si terrà un momento drink ‘n’ sing, con un cocktail offerto da Compagnia dei Caraibi.Sempre il 17 giugno, alle 20.00 (Sala 1), sarà proiettatodi Ben A. Williams, dopodiché si terrà un incontro al quale interverranno il giornalista Gianpaolo Ormezzano e Francesca Vecchioni, fondatrice di Diversity Media Awards.Accanto alle proiezioni si svilupperà un ricco programma di eventi OFF, musicali, artistici e di formazione, che vedranno la collaborazione di diverse realtà, con immagini, illustrazioni, musica e parole per nuovi comizi d’amore, sesso e attivismo LGBTQI. Interverranno anche alcuni artisti, che daranno luogo a performance nelle sale, tra una proiezione e l’altra.Incontri, dibatti e masterclass compongono il programma dei Lovers Talks, che dal 9 giugno coinvolgeranno registi, personaggi della cultura e istituzioni. Le iniziative, curate da Elisa Cuter e Irene Dionisio, sono organizzate con DAMS, Sylvia Scarlett Gender Media Lab, Film TV, Festival delle Colline Torinesi, Museo Nazionale del Cinema, Circolo dei Lettori e Scuola Holden.La Libreria Bodoni/Spazio B ospiterà un dialogo su Tom of Finland con l’illustratrice Sarah Mazzetti (15 giugno, ore 17.00), mentre il Circolo Culturale Amantes ospiterà una mostra della fotografa Simona Pampallona (inaugurazione 15 giugno alle 19.00). Ci saranno poi due appuntamenti serali: Portafortuna Lovers (Circolo Canottieri Esperia, 16 giugno, ore 23.00) e il Dj Set Ilestofanti (Amantes, 18 giugno, ore 20).Il 32° Lovers Film Festival si chiuderà il 20 giugno alle 20.30 (Sala 1, Multisala Cinema Massimo) con le premiazioni ufficiali. La serata sarà aperta dall’esibizione musicale di Cecilia, arpista torinese già ospite del festival nelle scorse edizioni. Seguirà, inoltre, un reading di Patrizia Cavalli, una delle poetesse contemporanee più note e significative.Si chiuderà con il musical statunitensedi Tom Gustafson (ore 22.00).