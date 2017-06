2 UOMINI, 4 DONNE E 1 MUCCA DEPRESSA - Tra canto e amore

08/06/2017, 00:57

Antonio Capellupo



Quando sei abituato a vivere di musica, ma apparentemente la tua vita non "suona le note giuste", allora forse è quello il momento di cambiare.E' ciò che capita ad Edoardo, talentuoso compositore di origini francesi, ma ormai da anni radicato in Italia, che vivendo un momento di insofferenza decide di partire alla volta di un piccolo paese spagnolo, in cui abita il suo miglior amico.Scritta e diretta da Anna Di Francisca, "" si presenta come una commedia sentimentale dai toni leggeri e raffinati, che mostra la reazione di un uomo di mezza età, che crede forse di aver dato tutto, dinnanzi ad un gruppo di donne cui inaspettatamente scatena nuove e frizzanti emozioni.Pur avendo in Miki Manojlovic un protagonista forte e ben sfaccettato, che da musicista di fama si ritroverà a gestire il coro di una parrocchia, l'opera di Di Francisca pecca proprio nel voler apparire come un'opera "corale". Molti sono i personaggi che effettivamente circondano Edoardo, ma a causa di uno scarso tratteggiamento delle personalità, unito ad alcune scelte di scrittura che portano alcuni eventi ad accadere quasi per caso, finiscono spesso per risultare delle macchiette un po fine a se stesse.Un piccolo film che riesce a parlare di amore, sentimento e sessualità senza risultare mai volgare, ma a cui manca un pizzico di irriverenza in più per definirsi una commedia davvero riuscita.