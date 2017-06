NASTRI D'ARGENTO - Cinque "pezzi" non troppo facili da rivedere

06/06/2017, 14:16

Sono cinque titoli, cinque ‘pezzi’ non troppo facili soprattutto da trovare in sala, che meritano invece di essere più visti, recuperati oltre una distribuzione difficile, magari dal circuito delle rassegne e dei festival di qualità. Il SNGCI ha deciso di segnalarli all’attenzione degli esercenti più attenti al cinema indipendente ma anche dei direttori di festival e dell’associazionismo culturale. Sono titoli che esprimono opzioni diverse e che i Giornalisti invitano a far circolare di più e meglio.Inaugurano simbolicamente un’iniziativa riservata al cinema indipendente, o comunque ad autori e titoli capaci di portare sullo schermo contenuti e storie capaci di provocare nuove emozioni. O cogliere spunti di denuncia e riflessione sociale poco frequentati anche da molto cinema d’autore. Ecco i titoli:- "" di Fabrizio CattaniLa crisi economica attraverso un dramma socialee personale in una tragedia di ordinaria quotidianità- "" di Enrico PauUna Sardegna inedita nell’esplorazione di riti e credenzeantiche, ancora vive. Dal romanzo di Michela Murgia- "" di Marco CassiniUna riflessione anche esistenziale sul terremoto dell’Emilia.I sopravvissuti, molti operai, tra dolore, rabbia e ricostruzione- "" di Bruno ColellaOriginale, curioso, colto. Quattro grandi artisti contemporaneiin un inedito road movie che racconta l’Italia e gli italiani- di Ilaria Borrelli e Guido FreddiLa piaga del turismo sessuale sulle bambine, in Thailandiae il coraggio di una donna, in una piccola grande storia di denuncia