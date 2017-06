Ecco "I Borghi del Cinema della Tuscia"

06/06/2017, 14:10

Il cinema come strumento di promozione di un territorio da sempre scenario di grandi capolavori del cinema italiano e internazionale e di altre innumerevoli produzioni audiovisive." è il titolo del progetto - presentato in forma associata dai comuni di Nepi (capofila), Castel Sant'Elia, Faleria e Vitorchiano, coordinato dal Tuscia Film Fest e finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio - che vedrà la luce entro la fine del prossimo autunno.Pannelli informativi sui luoghi del cinema, itinerari turistici a tema, la cinemappa della Tuscia e la digitalizzazione dei contenuti (foto, testi, testimonianze, ecc...) raccolti in anni di studio e ricerca da- responsabile scientifico del progetto - che saranno resi fruibili sul sito tusciaterradicinema.com Questi i punti salienti di un'iniziativa che coinvolgerà anche personalità del cinema italiano legate alla Tuscia e importanti istituzioni nazionali.Per Pietro Soldatelli, Ruggero Grassotti, Rodolfo Mazzolini e Marco Delvecchio, rispettivamente sindaco di Nepi, Vitorchiano, Castel Sant’Elia e Faleria “”." - dichiara, direttore organizzativo del Tuscia Film Fest e coordinatore del progetto - ""." - continua - ""." sarà presentato nel corso della prossima edizione del Tuscia Film Fest in programma a Viterbo dal 7 al 15 luglio e domenica 16 luglio alla Rocca Borgiana di Nepi in occasione dell'evento speciale di chiusura del festival con protagonista Edoardo Leo, che porterà in scena il suo spettacolo Ti racconto una storia.