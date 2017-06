Note di regia de "Il tempo delle api"

Era l'inverno del 2013 quando sotto una veranda al riparo dalla pioggia Mauro e Valerio progettavano le prime arnie sognando un'apicoltura diversa più rispettosa delle api. Prima di conoscerli non sapevano nulla al riguardo, con loro abbiamo scoperto come negli ultimi decenni l'apicoltura si è trasformata passando da una pratica diffusa ad un'attività per pochi specialisti, che le api vengono selezionate per ottenere il massimo rendimento e che oltre all'inquinamento e alle malattie, l'apicoltura intensiva è tra le cause principali della loro scomparsa. Per Mauro e Valerio l'obiettivo era dare alle api la possibilità di vivere autonomamente, senza il continuo intervento dell'uomo.Da quel momento sono passati quattro anni e quello che ci ritroviamo in mano oggi è molto più dell'esito di un esperimento apistico, è il racconto intimo di un'amicizia e del micromondo comunitario in cui è inserita. Quando giri un documentario devi fare i conti con l'imprevedibilità del reale, i personaggi non seguono un copione e la storia prende forma giorno dopo giorno. Il tempo delle api è diventato per noi l'occasione di vivere le atmosfere di un quotidiano immerso nella natura e per riflettere sulle dinamiche che si producono lavorando insieme ad un progetto comune.Rossella Anitori, Darel Di Gregorio