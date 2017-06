Chiusa la prima fase del Premio Franco Solinas 2017

06/06/2017, 08:38

Si è conclusa la prima fase del concorsocaratterizzato dall’invio di un Soggetto. Al concorso sono pervenutiin regola con i requisiti richiesti dal bando di concorso. La selezione sulle Storie, inviate in forma anonima, è stata effettuata dalla Giuria della prima fase Premio Franco Solinas 2017 composta da: Isabella Aguilar, Chiara Barzini, Mariangela Barbanente, Teresa Cavina, Andrea Cedrola, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Valentina Gaddi, Gabriella Gallozzi, Annamaria Granatello, Gloria Malatesta, Silvia Napolitano, Marcello Olivieri, Davide Orsini, Camilla Paternò, Domenico Rafele, Paola Randi, Roberto Scarpetti, Massimo Torre, Lorenzo Vignolo, Pier Paolo Zerilli.I finalisti del Premio Franco Solinas 2017 che per la prima fase di selezione concorrono all’assegnazione del Premio Franco Solinas Miglior Soggetto di 2.000 euro sono:, titolo originale Mona di Grazia Tricarico, Marco Morana e Giulio Rizzo;, titolo originale Il Padre di Pier Lorenzo Pisano;, titolo originale Denni di Gianluca Santoni e Michela Straniero;, titolo originale P come Pietà di Amedeo Guarnieri e Lucrezia Le Moli;, titolo originale Fino a dentro le ossa di Maria Sole Limodio;, titolo originale Le cicatrici d’oro di Marisa Vallone (pseudonimo di Maria Rosa Vallone) e Anita Otto (pseudonimo di Anita Miotto);, titolo originale Ricordami di Jacopo Del Giudice;, titolo originale Al posto di Mr. Bob di Giulia Martinez.La manifestazione di premiazione si terrà a La Maddalena dal 22 al 25 giugno nell’ambito del “Cantiere delle Storie”, progetto internazionale guidato dal Premio Solinas e dall’Università di Sassari, in collaborazione con le Università di Cagliari e Roma Tor Vergata, il Comune di La Maddalena, CINEMED e l’Istituto italiano di Cultura di Madrid.Questa edizione è dedicata a Paolo Sorrentino con la proiezione in sala delle 10 puntate di The Young Pope grazie a Sky e Wildside.Il “Cantiere delle Storie” ha sviluppato un percorso formativo dedicato ai Finalisti del Premio Solinas e agli studenti di cinema e di architettura. Gli studenti di Cinema dei tre Atenei coinvolti, sotto la guida di alcuni Giurati del Premio Solinas, hanno avuto l’opportunità di sviluppare sceneggiature per cortometraggi da 10 minuti che saranno sottoposti al vaglio di una Giuria composta da: Agostino Ferrente, Carla Altieri, Serena Sostegni, Fabrizia Sacchi, Giovanni Piperno, Leonardo Ferrara, Paolo Zucca. Gli studenti del dipartimento di Architettura design e urbanistica dell’Università di Sassari presenteranno agli ospiti della manifestazione le idee progettuali per la creazione di un Centro di Alta Formazione multimediale internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo a La Maddalena.I “Progetti Finalisti” del Premio Franco Solinas 2017 a cui sono assegnate le Borse di sviluppo - per un ammontare complessivo di 10.000 euro, messe a disposizione dalla Società Italiana degli Autori ed Editori - parteciperanno al Laboratorio di Alta Formazione che si terrà, sempre a La Maddalena nei giorni del “Cantiere delle Storie”. Le borse rientrano nel progetto triennale avviato da SIAE e destinato alla formazione e promozione dei giovani autori, a garanzia di un futuro per le nuove generazioni e per tutto il settore dell’audiovisivo.