A New York nasce l'associazione New Young Cinema

06/06/2017, 08:27

Oggi martedì 6 giugno presso il Consolato Generale d`Italia a New York, in occasione della15 esima edizione del ciclo “” dedicata questa volta ai giovani italiani impegnati nel mondo del cinema,presenteranno la nuova, per aprire un dialogo all’interno della comunità di giovani italiani di New York City che lavorano nel cinema, studiano cinema o sono appassionati di cinema.Questo sarà il primo di una serie di eventi di New Young Cinema, con l’obiettivo far conoscere e mettere a confronto le giovani leve italiane con quelle americane, creando una comunità internazionale forte e unita dove idee, network e proposte possano circolare facilmente e liberamente al fine di trasformare la stessa in un genio collettivo al servizio del nuovo cinema.L’incontro, organizzato assieme al Consolato Generale d’Italia vedrà la partecipazione di registi, produttori, attori e sceneggiatori che discuteranno delle nuove sfide e condivideranno le rispettive esperienze internazionali. La serata sarà introdotta dal Console Generale d’Italia a New York Francesco Genuardi e moderata da Antonio Monda, per far emergere nell`osservatorio di New York le diverse sfaccettature che caratterizzano il mondo del cinema e offrire suggerimenti pratici a chi ha deciso di intraprendere questa carriera.Verranno presentati i trailer delle nuove opere cinematografiche dei giovani talenti tra cui: La porta sul Buio, di Marco Cassini, La partita di Frank Jerky, Watch them Fall, di Kristoph Tassin, il cortometraggio Like a Butterfly, di Eitan Pitigliani e il documentario Matera 15/19 di Fabrizio Nucci e Nicola Rovito. Tra gli ospiti anche il compositore Giovanni Spinelli, la regista Chiara Clemente e l’attore Eros Galbiati e il regista Sebastiano Tronchetti Provera. Ci sarà anche un divertente contributo di Pif dedicato proprio ai giovani di New Young Cinema.Tutto questo ripreso per la prima volta, anche in realtà virtuale, dando modo a chiunque dall’Italia di poter essere all’interno dell’evento a 360 gradi attraverso gli appositi visori.New Young cinema è un format prodotto da West 46th Films con il sostegno di ALMECO Group, SE.F.IND. srl, servizi finanziari per l’industria, Daniela Petix-Gaudino Real Estate e Tosca Blu, in collaborazione con Lamborghini Champagne e Trapizzino. Media partner della serata Rai Cinema Channel in esclusiva per l’Italia, La Voce di New York e West 46th Magazine.