CA20 - I VINCITORI del 20° Festival CinemAmbiente

Plastic China



06/06/2017, 07:57

Il Festivalsi è concluso con la cerimonia di premiazione e la proiezione del filmdi Jean-Michel Bertrand, mentre, in attesa dei dati definitivi relativi all’affluenza di pubblico, si profila un notevole successo della 20a edizione della manifestazione. Pur in assenza degli eventi di piazza in cartellone nell’edizione dello scorso anno, si registra un significativo aumento del pubblico che ha seguito le proiezioni e gli eventi “indoor” del Festival, affollando costantemente le sale del Cinema Massimo e delle altre sedi della manifestazione (anche in contemporanea con altri eventi di grande richiamo per la città di Torino). Gli spettatori della 20a edizione hanno anche dimostrato, con una partecipazione continuativa e attiva, grande interesse verso la nuova formula del Festival, volta ad ampliare le proposte cinematografiche con approfondimenti e dibattiti su temi ambientali oggi di cruciale importanza per l’intera società civile.Premio Asja.energy al miglior documentario internazionaleassegnato dalla giuria composta da Gustavo M. Ballesté, Ferdinando Boero, Serenella Iovino, Melissa Leong, Matteo Righettoa:di Jiu-liang Wang (Cina 2016, 82’)Con la seguente motivazione:Che cos’hanno in comune le discariche, la vita degli oceani e i corpi degli esseri umani vulnerabili? Molto spesso, la plastica. La geografia della plastica è una geografia corporea di diseguaglianze, di paesaggi periferici marginali e di persone marginali. Raccontare queste storie invisibili è un atto di resistenza fisico e politico.Premio Smat al miglior documentario One Hourassegnato dalla giuria composta da Paolo Legato, Georges Pessis, Daniel Tarozzia:di Vincent Perazio (Francia 2016, 53’)Con la seguente motivazione:Tutti sappiamo che il sesto continente è un continente di rifiuti plastici nel mezzo dell’Oceano Pacifico, con estensioni nel Nord e nel Sud dell’Oceano Atlantico. Questo film, però, mette in luce i pericoli nascosti delle microparticelle di plastica degradata, che sono ancor più pericolose perché contenute in tutto ciò che assorbiamo. Un approccio scientifico e facilmente comprensibile a un problema apparentemente irrisolvibile. Per il momento?La giuria attribuisce inoltre una menzione specialea:di Allison Argo (USA 2016, 54’)Con la seguente motivazione:Il punto di vista semplice e diretto di una filmaker che segue la vita quotidiana di una fattoria e il rapporto tra il fattore e i suoi maiali. Il film gioca, naturalmente, sulle emozioni dello spettatore quando il fattore smette di allevare gli animali. Nondimeno, il mediometraggio merita questa menzione speciale.Premio CiAl al miglior documentario italianoassegnato dalla giuria composta da Vanda Bonardo, Luca Pastore, Mario Sunseria:di Nika Šaravanja, Alessandro d'Emilia (Italia 2016, 68’)Con la seguente motivazione:L’importanza di un tema vitale raccontato in modo originale che permette allo spettatore un’esperienza nuova anche dal punto di vista cinematografico. Il film dimostra quanto il cinema vissuto in sala può ancora avere una forza nella trasmissione di contenuti ed emozioni.Premio del pubblico Iren - Main sponsor di CinemAmbientea:di Guillermo García López (Spagna 2016, 81’)Menzione Ambiente e società offerta da Cooperativa Arcobalenoa:di Jiu-liang Wang (Cina 2016, 82’)Con la seguente motivazione:Film che rappresenta una verità cruda di profonda miseria legata a uno dei temi più urgenti per il pianeta e da noi ben conosciuto, il recupero ed il riciclo dei rifiuti. Forte è il tema e come viene trattato, cogliendone i risvolti ambientali, sociali, politici ed umani. Colpisce vedere come in una realtà senza prospettive di futuro per nessuno dei protagonisti si strutturino differenze in base a pochi soldi guadagnati in più o in meno. Colpisce ancora di più vedere come i bambini invece sognino gli stessi sogni e che questi siano nonostante tutto pieni di speranza.Menzione speciale Legambientea:di Andrea Pierdicca (Italia 2016, 86’)Con la seguente motivazione:Con i piedi per terra è un bell’affresco del nuovo-antico mondo contadino italiano, spesso fatto di bizzarri visionari che stanno riscoprendo e valorizzando il suolo come bene comune. Un patrimonio per troppo tempo violentato dalla cementificazione e da un’agricoltura senza scrupoli. Ed ecco che grazie a una nuova generazione di agri-cultori l’Italia riscopre il suo pizzo di colture e culture da preservare e valorizzare. In contrapposizione alle monoculture che impoveriscono terra e sapere, gusto e vita. Un lavoro nuovo, fatto di antichi saperi e sperimentazioni inedite che il documentario fotografa in modo nitido.Turin University Student Awardassegnato dagli studenti del corso di Economia dell’ambiente, della Cultura e del Territorio dell’Università di Torino (EACT)a:di Advocate Creative (USA 2016, 6’)Con la seguente motivazione:La giuria ha voluto premiare questo cortometraggio poiché ha saputo mettere in risalto la differenza tra un mondo sommerso da informazioni, spesso frutto di interessi di parte, e il silenzio assordante nelle comunità ai margini della globalizzazione, dove però, attraverso la collaborazione e la solidarietà, si possono affrontare anche le grandi multinazionali che perseguono un modello di business non sostenibile. Risalta inoltre il ruolo centrale dell'accessibilità alla scienza, unica leva contro le violazioni dei diritti umani e faro di speranza nell'affrontare e risolvere i problemi ambientali. Si pone quindi come un messaggio di speranza nei confronti di tutte quelle realtà che stanno ancora lottando per veder riconosciuti i propri diritti, persone e società diverse, che soffrono spesso lo stesso problema: la preminenza dell'interesse economico sulla salute dell'uomo e dell'ambiente.Riconoscimenti speciali:Premio Movies Save the Planet aPremio letterario Le ghiande a