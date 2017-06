NASTRI D'ARGENTO - Premi speciali per "7 Minuti" e "Sole Cuore Amore"

05/06/2017, 13:11

Dai Nastri d’Argento due premi speciali a "" di Michele Placido e "" di Daniele Vicari , due film che nel panorama della produzione 2017 hanno lasciato un segno importante, oltre che per la qualità cinematografica, per l’attenzione particolare ai temi del lavoro. “Segnano un significativo ritorno al cinema civile" – spiega, a nome del Direttivo Nazionale del Sngci- "raccontando la realtà sociale con uno sguardo, come avviene nel film di Placido, alle dinamiche dei rapporti umani e anche agli effetti di problematiche, apparentemente solo sindacali, che influenzano la qualità delle relazioni fra gli individui. Ma soprattutto sono due film che ci parlano della quotidianità nella crisi sociale del lavoro che non c’è o è precario, soprattutto nel caso di Vicari con una sensibilità speciale nel ritratto di una protagonista che entra con forza nella galleria dei più significativi personaggi di un nuovo neorealismo”.I premi ai due film- che erano stati entrambi presentati all’ultima Festa del Cinema di Roma - saranno consegnati domani, nel corso della serata dedicata tradizionalmente alle ‘cinquine’, ma la loro importanza sarà di nuovo sottolineata, il 1° Luglio prossimo, anche sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, durante la cerimonia finale di questi Nastri n. 71, attenti alla qualità del cinema e celebrati come sempre anche con un tocco di glamour , mai come in quest’edizione, sensibili all’importanza del racconto sociale. Anche sul tema così importante dei giovani, quest’anno protagonista di una ‘cinquina speciale’ che segnala i titoli più attenti a raccontare i problemi dei ragazzi di oggi, offrendo spunti differenti anche per un’analisi del loro mondo e delle loro difficoltà.I film sono: L’estate addosso di Gabriele Muccino, Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi, Piuma di Roan Johnson, Slam. Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli e The start up-Accendi il tuo futuro di Alessandro D’Alatri. Anche tra questi titoli, comunque tutti segnalati per l’impegno su un tema centrale della nostra quotidianità, domani sera, verrà consegnato il Nastro votato da una Giuria di qualità del Sindacato.