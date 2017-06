MARIA PER ROMA - Raccontarsi, recitando

06/06/2017, 11:09

Carlo Griseri



Esperimento interessante quello realizzato da, attrice alle prese con il suo primo lungometraggio in "", di cui è assoluta protagonista e ispiratrice.Maria è Karen, Karen è Maria (almeno in parte): un'attrice che cerca la grande occasione sul grande schermo, e intanto si arrangia con lavoretti occasionali, provini (più o meno) improvvisati, illusioni e un'unica certezza, l'affetto del suo cagnolino, Bea.Lunghe giornate fatte di giri in Vespa per la capitale cercando di far combaciare il lavoro di(porta le chiavi di case affittate a turisti stranieri), le esigenze di famiglia, le ipotesi di cinema e le croniche perdite di tempo che Maria pare non riuscire proprio ad evitare.Illudersi, disilludersi. Per poi sperare ancora, senza soluzione di continuità.Sarà per la (ipotizzata) sovrapposizione tra protagonista e personaggio, maconvince e coinvolge nel suo peregrinare trasognante. Meno gli altri membri del cast, o perché non attori, o perché costretti in ruoli troppo abbozzati.Ci si perde con Maria, per Roma, senza fatica. Un viaggio gradevole e non troppo impegnativo, che sa regalare al suo pubblico un'ora e mezza di piacevole intrattenimento.