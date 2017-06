ESTERNO NOTTE, dal 18 giugno il cinema all'aperto di Lab 80

05/06/2017, 10:10

Prende il via domenica 18 giugno la nuova stagione con il cinema all'aperto di Lab 80: apre, l'arena estiva che propone proiezioni cinematografiche ogni sera fino al 3 settembre. In programma ci sono i migliori film della stagione appena conclusa e, ogni mercoledì sera, alcuni grandi classici in versione restaurata.Esterno Notte si trova in via Torquato Tasso 4, nel cortile della Biblioteca Caversazzi a: il calendario dell'estate 2017 prevede 80 proiezioni, per una delle arene estive più frequentate e più longeve d'Italia.Tra i titoli compresi nel programma di quest'anno sono certamente da ricordaredi Ken Loach,di Woody Allen,con Natalie Portman,di Clint Eastwood,con Rian Gosling e Emma Stone,del francese Hugo Gélin,con Viggo Mortensen,di Maysaloun Hamoud,di Ewan McGregor,con Will Smith e Kate Winslet,con Nicole Kidman e Rooney Mara,di Jim Jarmusch e, ancora,di Danny Boyle,di Mia Hansen-Løve,con Toni Servillo,di Tim Burton,di Sergio Castellitto.Immancabili saranno poi i Mercoledì da leoni: le serate dedicate ai film classici che, grazie alla collaborazione di Bergamo Film Meeting, vengono proposti in versione restaurata. Tra i titolidi Joseph L. Mankiewicz,di Sidney Lumet,di Woody Allen e quattro film del grande, regista francese attivo tra gli anni '30 e gli anni '50, che quest'estate vengono distribuiti nelle sale italiane proprio da Lab 80 film: