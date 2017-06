BOX OFFICE - I "Pirati dei Caraibi" sempre primi in Top10

05/06/2017, 08:44

Antonio Capellupo



I pirati conquistano la vetta della classifica anche nella settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno." di Joachim R๘nning ed Espen Sandberg ่ stato il film pi๙ visto con un incasso di € 3.679.724 e 535.909 presenze.Seconda posizione per "" di Patty Jenkins, che ha totalizzato € 1.087.223 con 153.836 accessi in sala.Chiude il podio "" di Seth Gordon che al primo weekend porta a casa € 691.787 grazie a 95.796 spettatori.Unico italiano, al quarto posto, ่ "" di Sergio Castellitto che aggiunge altri € 464.889 al suo totale con 77.331 amanti del nostro cinema.Questa la Top10 completa secondo fonti Cinetel:1 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 3.679.724 - 535.9092 WONDER WOMAN - € 1.087.223 - 153.8363 BAYWATCH - € 691.787 - 95.7964 FORTUNATA - € 464.889 - 77.3315 47 METRI - € 189.674 - 30.2646 SCAPPA - GET OUT - € 168.111 - 26.7487 THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND - € 155.702 - 16.3208 ALIEN: COVENANT - € 141.689 - 20.9459 QUELLO CHE SO DI LEI - € 113.692 - 18.60910 NOCEDICCOCCO - IL PICCOLO DRAGO - € 103.949 - 16.622