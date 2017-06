La X edizione del Filmfestival del Garda premia due pellicole italiane

Katia Bernardi



05/06/2017, 08:21

Due film italiani hanno vinto il 10°. A conclusione di sette intense giornate di proiezioni e incontri, la giuria e il pubblico hanno espresso il loro verdetto premiando due dei cinque lungometraggi in concorso." – commenta la direttrice artistica-"".La giuria della critica (“”) composta da Silvestro Montanaro (giornalista d'inchiesta), Catia Donini (giornalista) ed Elisabetta Cova (traduttrice multimediale) ha scelto di premiare “” di Katia Bernardi (Italia, 2016) con la seguente motivazione: "".Unaè stata assegnata a “” (“Sparrows” di Rúnar Rúnarsson, Islanda, Danimarca e Croazia 2015) con la motivazione: "".Il, espresso con il voto degli spettatori presenti alle proiezioni, è stato assegnato a “” di Rocco Di Mento (Germania, 2016), regista gardesano ormai berlinese d'adozione.” è ambientato a Daone, Trentino. Un gruppo di ‘funne’ (che significa ‘donne’), un po’ in là con l’età ma dallo spirito indomabile, ha come luogo di ritrovo il Circolo Rododendro. Un giorno, per festeggiare il ventennale dell’associazione, a una di loro viene un’idea: perché non andare tutte insieme al mare visto e considerato che molte non ci sono mai state? È necessario però mettere insieme la somma necessaria. Si inizia con la preparazione di torte da vendere, si passa a un calendario fotografico ma il ricavato è ancora insufficiente. Fino a quando un ragazzo non propone di avvalersi di due mezzi alle funne del tutto ignoti: Facebook e il crowdfunding.In “” quando la madre decide di partire per una missione in Uganda con il suo nuovo compagno, il sedicenne Ari è costretto a trasferirsi da Reykjavik nel desolato e sperduto paese dove aveva vissuto da ragazzino. Qui ritrova una nonna affettuosa e presente, un padre goffo, disoccupato e spesso impegnato a bere e una comunità in cui violenza e abbruttimento spesso sono legati all’alcool.In “”, TJ é un uomo sulla sessantina che ha deciso di abbandonare la società per andare a vivere all'interno della sua automobile, una Chrysler Cordoba parcheggiata nel vialetto di un pornoshop nella periferia di Berlino. Mentre la cinepresa documenta la sua sopravvivenza tra ratti e spazzatura, TJ inizia a costruire un proprio personaggio, rovesciando talvolta i ruoli, diventando regista a sua volta. Jan Peters della giuria del festival achtung berlin commenta così il film: "Quando torna la luce in sala, siamo improvvisamente consapevoli di quante convenzioni popolino la nostra mente." È un film sull'Identità, l'Amore e la Solitudine.Una celebrazione all'esistenza e all'arte di fare film.Il festival, quest'anno dedicato al tema della felicità, si è concluso, dopo la cerimonia di premiazione, con la proiezione di “” di Marco Bonfanti (presente in sala) e con la presentazione di alcuni estratti di “Ettore Giuradei - La nostalgia della condizione sconosciuta” di Andrea Grasselli.