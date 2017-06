DOMINIO PUBBLICO - La rassegna dei Corti al Teatro India

Il teatro India di Roma durante il Festival Dominio Pubblico



04/06/2017, 20:31

Chiara Di Berardino



Protagonisti del 3 giugno, "" die "" di" è un cortometraggio di una delicatezza struggente: un lutto improvviso, un padre e una figlia che si ritrovano ad affrontarlo in modo diverso. Mentre il papà si eclissa dietro una nuvola di fumo e di tristezza, distante da un mondo che ormai non riconosce, la piccola Adele combatte la solitudine rannicchiandosi al sicuro di un “magico” baule, accogliente e caldo come il ventre della madre che ha perso.Con la magia dell’immaginazione la bambina riesce a trovare conforto, ancora una volta, nell’abbraccio della sua mamma. È proprio questo il segreto del coraggio dei piccoli: saper viaggiare con la fantasia in un modo che gli adulti hanno dimenticato. Il lavoro indipendente dipunta sull’incisività dei gesti e delle espressioni, comunicando con la sola coinvolgente forza di musica ed immagini." è una web serie prodotta dai ragazzi di, tutti giovani universitari. Un occhio ironico sulla vita dello studente medio che riporta le varie situazioni del quotidiano studentesco senza prendersi troppo sul serio, ma al contempo lanciando un messaggio importante: “impegnatevi!”. Il trampolino di lancio della vita, seppur impegnativo, regala anche tante risate.