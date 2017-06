ROSSELLINI 77 - Evento d'apertura della XXXI edizione de "Il Cinema Ritrovato"

04/06/2017, 18:24

”. Questo pensiero guidava Bernardo Bertolucci per il suo secondo film, "", dove si ascolta questa dichiarazione d’amore verso il padre del Neorealismo. Ma qual è la presenza di Roberto Rossellini nel cinema d’oggi?È la domanda a cui risponderà il presidente della Cineteca di Bologna Marco Bellocchio, assieme ad alcuni degli autori che hanno rappresentato l’Italia all’ultimo Festival di Cannes, Leonardo Di Costanzo, Roberto De Paolis, Annarita Zambrano, Jonas Carpignano, in un ideale confronto tra generazioni di cineasti attorno al tema della rappresentazione del reale, riemerso con forza nel cinema italiano contemporaneo.A 40 anni dalla scomparsa, avvenuta il 3 giugno 1977, la Cineteca di Bologna e l’Istituto Luce – Cinecittà annunciano una giornata in ricordo di, il 24 giugno a Bologna, in occasione dell’inaugurazione della 31ª edizione del festival, promosso dalla Cineteca di Bologna fino al 2 luglio.Un anniversario che coincide con l’ultimo film die con la realizzazione di una delle opere architettoniche più emblematiche e imitate della contemporaneità, il Centre Georges Pompidou. Rossellini è il regista scelto per girare le immagini dell’avveniristica novità nel cuore di Parigi. Ma il 1977 è anche l’anno della morte del regista di Roma città aperta, e il film "" si trasforma nel testamento autoriale di Rossellini, il suo ultimo documento filmato.Un film che meglio di ogni altro rappresenta lo spirito del: l’ultima opera di un grandissimo regista, dedicata a uno dei luoghi più importanti e famosi del Novecento, è un oggetto sconosciuto.lo riporta alla luce, compiendo la sua missione di trasmissione del patrimonio cinematografico e della cultura.È da questo desiderio che nasce la tavola rotonda con autori di diverse generazioni, pur tutte segnate dalla lezione rosselliniana. E se il Neorealismo si è imposto nella storia come una delle massime espressioni culturali del nostro Paese nel mondo, ecco che di nuovo oggi l’Italia, in un momento di grande difficoltà per il cinema, torna a rivitalizzare la scena internazionale grazie a una comunità di giovani autori che hanno fatto tesoro della lezione neorealista.La giornata di sabato 24 giugno 2017 si aprirà (alle ore 14.45 alla Cineteca di Bologna in Piazzetta Pasolini) proprio con la proiezione del film direalizzato durante la costruzione del "", presentato dal produttore Jacques Grandclaude, da Renzo Rossellini, dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli e dal presidente dell’Istituto Luce – Cinecittà Roberto Cicutto.A seguire, la tavola rotonda con Marco Bellocchio, Leonardo Di Costanzo, Roberto De Paolis, Annarita Zambrano, Jonas Carpignano, mentre, a chiusura di programma, le immagini realizzate dallo stesso Jacques Granclaude che ritraggonoal lavoro al "": “”, dichiarò. “”.Cosciente dell’importanza storica del momento, Jacques Grandclaude chiese a Rossellini di poterlo filmare passo dopo passo, inquadratura dopo inquadratura, durante l’intera realizzazione del film. Convinto da questo approccio che, sorridendo, definì “da entomologo”, lui, che non aveva mai accettato che lo si filmasse in questo modo, divenne l’attore principale di una “lezione di cinema”.