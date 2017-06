Aldo Baglio protagonista assoluto della terza giornata di Etna Comics

04/06/2017, 15:03

Ancora grandi big e il record di presenze dello scorso anno ad un passo dall’essere battuto, grazie ad un’affluenza sempre più imponente.Protagonista assoluto della terza giornata,, anima del celebre trio “” che per anni ha divertito l’Italia con la sua genuina e mai banale comicità.L’attore palermitano è stato acclamato da migliaia di appassionati in delirio pur di strappargli un “selfie” o un autografo sul volume “”, che riavvolge il nastro della carriera dei tre comici, raccontando con grande semplicità il backstage della loro vita.Tre ore in compagnia dei fan, tra domande, applausi e risate, in una Sala Polifemo stracolma, che ha fatto da cornice alla consegna del premio speciale alla carriera.