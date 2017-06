CA20 - IL TEMPO DELLE API, esperimento in corso

05/06/2017, 09:06

" è il racconto sia di una relazione che si mette in gioco sia di un esperimento che mina un'amicizia.Ci si chiede, infatti, quale sia veramente l'oggetto dei due registi,: l'evoluzione del progetto di apicoltura naturale intrapreso dai due protagonisti Mauro e Valerio oppure quella del loro rapporto? E ci si risponde che non c'è mai un '' oggetto in questo modo di fare documentario, nella scelta di farsi incuriosire da un evento e poi '; senza una scrittura e delle aspettative. È più rischioso (la scelta dei protagonisti è l'unica garanzia possibile) e più lungo (in questo caso tre anni di riprese) ma la genuinità del risultato ripaga.Mauro e Valerio abitano in una comune a Velletri; sono amici e decidono, tra le tante attività agricole che svolgono già (vediamo viti, ulivi, orto, pollaio), di intraprendere un esperimento spinti dalla lettura di ciò che sta facendo l'apicoltorein Argentina: allevare api affidandosi alla loro intelligenza, senza trattamenti preventivi nè medicinali. Non è una strada facile e infatti non si rivelerà tale, nè per il successo (o meno) dell'esperimento, nè per la loro amicizia.Lo sguardo privilegiato che consentono i due registi, uno dei quali all'epoca viveva nella comune, dona al documentario preziosi momenti di intimità e riflessione che sollevano molte domande anche a chi osserva sullo schermo e si sente comunque chiamato in gioco (per condividere, per chiedersi cos'avrebbe fatto al loro posto, ...).Unico vero punto debole resta il divergente risultato del lavoro sul suono: molto interessante la gamma di rumori d'ambiente (registrati anche a parte) che riescono a dare verità e profondità a ciò che si vede, mentre la presa diretta dei protagonisti a volte si perde rendendo difficoltoso l'ascolto.