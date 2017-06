CA20 - BURNING ISSUE, il fallimento della bioenergia

05/06/2017, 09:49

Carlo Griseri



Basterebbe il titolo (e sottotitolo) italiano per dare chiaro il senso dell'operazione "": l'occasione bruciata, quando la bioenergia fallisce.realizza un reportage puntuale e ricco di informazioni, dall'Italia alla Russia, per capire le illusioni, le promesse e gli errori fatti nel percorso verso una "energia rinnovabile, pulita, da materie organiche, soprattutto da residui".Ma quello che doveva essere un sogno e un obiettivo per dare un futuro migliore all'Italia e a tutta l'Europa è diventato - a quanto spiegato nel dettagliato documentario - una terra saccheggiata in modo sregolato, portando la distruzione di foreste e l'uso indiscriminato di colture alimentari per fini energitici. A ciò si aggiungano le eccedenze di finanziamenti pubblici nel settore, che hanno fatto diventare il tutto una sorta di "assalto alla diligenza"..." mostra irregolarità e incompetenze, in Germania, Romania, Russia, Italia e in generale in Europa. I danni sono chiari, le soluzioni possibili, le volontà forse mancano.