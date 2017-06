CA20 - GLI ANNI VERDI, tre eroi inconsueti

04/06/2017, 12:03

Carlo Griseri



Lottare quotidianamente contro l'inquinamento, contro l'incuria, contro le ingiustizie perpetrate nei confronti dell'ambiente (e di chi lo abita): probabilmente l'immagine dell'eroe, perché così forse è giusto chiamare chi dedica la sua vita a tali fini, non corrisponde al "fisico del ruolo" dei tre co-protagonisti de. Anziani, non propriamente scultorei, ma caparbi determinati e agguerriti come pochi.Giunti alla pensione, i tre amici si sono dedicati anima e corpo al ruolo di "" in una zona, il frusinate, davvero funestata da sconquassi ecologici, tra aziende inquinanti, inceneritori mal gestiti e discariche (più o meno) abusive. Ce n'è per riempire le giornate dei nostri guardiani, che ormai sono preparatissimi sulla materia, sanno riconoscere ogni situazione e agire di conseguenza (contattano le autorità, registrano prove per sicurezza, seguono i vari procedimenti...).Onore alla regista di aver saputo individuare la perfetta chiave del racconto, alternando i momenti di denuncia (e di sconforto, loro e di chi guarda, per una situazione davvero tremenda e un vuoto istituzionale grave) ad altri più leggeri, costruiti con il montaggio e l'uso delle musiche. La speranza non muore, insomma, anche in condizioni difficili: finché avremo tre sentinelle come loro, di sicuro. Nella speranza che non rimangano a lungo così soli...