Mimmo Calopresti apre la campagna crowdfunding di "Real Falchera F.C. - Il Derby"

03/06/2017, 09:10

L’Associazioneorganizzaalle ore 21,00 presso il Cecchi Point – Hub Multiculturale (Via Antionio Cecchi 17/21, Torino) l'apertura della campagna di crowdfunding per sostenere la produzione del film documentariocon la partecipazione speciale del registae dell'autore. Alle ore 22,00 verrà proiettato(1991, 37') a seguire verranno mostrate alcune riprese inedite non inserite nel documentario originale e un incontro con i protagonisti di allora.Nel 1991 Giacomo Ferrante girava il documentario Real Falchera F.C.: uno spaccato di vita di ragazzi del quartiere Falchera di Torino, preso a simbolo di tutte le periferie urbane degli anni Novanta, attraverso le loro esperienze, speranze e sogni. Oggi, a 26 anni da allora, è nato il desiderio di ritrovare alcuni di quei protagonisti, per riallacciare i fili della memoria, seguire le loro storie, osservare il loro percorso di vita e capire se, nel quartiere, qualcosa è cambiato. Real Falchera F.C. - Il Derby vuole ritornare a Falchera, seguire le storie dei protagonisti del primo film ma anche dare voce ai giovani che oggi vivono il quartiere, mettendo a confronto le due generazioni. Giacomo Ferrante va oltre l'idea del tradizionale piano di produzione:"La realtà ti stupisce e spesso supera le tue aspettative. Il mio "metodo" è quello di lasciare la telecamera aperta all'imprevedibilità di quello che può offrire l'osservazione e l'incontro con il reale."L’inizio della lavorazione è previsto nell’autunno 2017, la conclusione nella primavera 2018. Lasulla prestigiosa piattaforma Eppela è finalizzata alla raccolta dei fondi necessari a coprire i costi vivi relativi alle riprese. Il progetto è promosso dall’Associazione Videocommunity, una comunità di videomakers, operatori sociali, associazioni e cittadini attivi sul territorio piemontese dal 2004. Hanno aderito al progetto anche l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, la casa di produzione Zenit Arti Audiovisive, l'Associazione Arteria onlus e alcuni professionisti del cinema torinese. Nel corso dell'estate saranno organizzati incontri e proiezione pubbliche a sostegno della campagna presso il Piccolo Cinema con la partecipazione dei gemelli De Serio, la Casa nel Parco di Mirafiori con la partecipazione di Davide Ferrrario e i Bagni Pubblici di Via Agliè con la partecipazione di Steve Della Casa.