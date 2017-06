DOMINIO PUBBLICO - La rassegna dei Corti al Teatro India

Un'immagine di "Salifornia" di Andrea Beluto



03/06/2017, 08:37

Rita Bennardello



In "racconta due mondi paralleli che si incontrano e si scontrano nelle strade di una città del sud: la tradizione pesciaiola e la musica underground. Il giovane pescatore Ciacianiello, esasperato dalla musica proveniente dal negozio di vinili aperto davanti casa, diventato un rumoroso punto di ritrovo, cerca di farlo chiudere, preferendo che il locale venga occupato da un più silenzioso franchising di patatine fritte. Il fratello del ragazzo vede invece nella musica una possibilità di elevazione e di riscatto dalla frustrante vita di ogni giorno e cerca di ostacolarlo nel suo proposito…con "", corto con cui ha partecipato al, mostra la vita di una ragazza appena iscritta all’università, ispirandosi alla sua quotidianità. La sua passione per il jazz e la sua propensione a perdersi in fantasticherie portano la protagonista, dopo aver incontrato un giovane musicista, a pensare che possa essere l’amore della sua vita. Ma come spesso nelle favole, il confine tra sogno e realtà si rivela più labile del previsto…Beluto e Schiavon presentano due personaggi con uno sguardo sul reale completamente diverso, dalla disillusione di un giovane pescatore allo sguardo sognante di una ragazza appassionata di jazz. "" e "" sono però accumunati dalla centralità della musica, protagonista in entrambi i corti in modi diversi e nelle sue più varie sfaccettature.