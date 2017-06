CA20 - OSTANA VIVA, VIVA OSTANA, viva!

05/06/2017, 08:04

Carlo Griseri



Una cartolina in movimento di, piccolo borgo montano affacciato sul Monviso, in Piemonte. Un paese occitano che negli ultimi 30 anni ha saputo rinascere dalla sua stessa fine, quella comune a tanti luoghi di montagna (non solo di quelle valli), lo spopolamento massiccio in direzione delle città e il conseguente abbandono di case e attività.Un piccolo gruppo di persone ha creduto nella rinascita, ha mantenuto vive le case e puntato su iniziative e realtà culturali, cercando di far diventare Ostana un luogo in cui vivere non solo d'estate e non solo da montanari legati alle vecchie tradizioni. Vivere in alta quota oggi è possibile anche con (quasi) tutti i comfort cittadini, basta volerlo.E non sono poche le persone, giovani soprattutto, che ora portano avanti le tradizioni e le attività locali, e molti li stanno seguendo. Ostana è un esempio che andrebbe e andrà imitato.segue uno ad uno i protagonisti di questa storia (con la parte principale riservata giustamente all'avveduto e storico sindaco), costruendo un filo narrativo che non si ferma e che è destinato a continuare. Un titolo benaugurale per Ostana e per le montagne tutte. Viva!