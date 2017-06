Su Rai1 "La Prima Volta (di Mia Figlia)"

02/06/2017, 13:16

Sabato 3 giugno 2017 su Rai1 alle 21.25 andrà in onda, in Prima Visione Rai, il film "", con Riccardo Rossi, Anna Foglietta, Max Tortora, Fabrizia Sacchi, per la regia di Riccardo Rossi.Alberto è un medico che, colto da un’irrefrenabile curiosità, inizia a leggere il diario di scuola di sua figlia Bianca e scopre che si sente pronta per la sua “prima volta”. Preso dal panico, telefona subito alla ex moglie, che lo liquida in tutta fretta senza scomporsi più di tanto; così si rivolge agli amici Marina e Giovanni per aiutarlo ad affrontare l’argomento con la sua unica, adorata figlia...