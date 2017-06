CA20 - "19 Maggio 2012", ultima proiezione a Mirandola

05/06/2017, 09:59

Carlo Griseri



un film breve, solo 12 minuti, ma costruito con cura e dedizione, dando un'enorme importanza ai suoni dei luoghi, ai dettagli, al ricordo.nel suo documentario "" racconta il giorno del terremoto, arrivato con l'estate alle porte in un luogo in teoria a basso rischio sismico, in cui nessuno pensava potesse succedere qualcosa di simile.Ora il centro storico inagibile, l come in molti altri piccoli paesi della zona: cinque anni dopo la voglia di ripartire c' ancora, ma la ferita fa ancora male e i segni sono tutti l, visibili, evidenti, indelebili. Un ultimo sguardo, un'ultima proiezione (e poi si rinasce?).