Omaggio a "I Vitelloni" nel manifesto della quattordicesima edizione del Tuscia Film Festival

03/06/2017, 08:19

Riccardo Fellini e Franco Interlenghi sul set denei pressi di Piazza delle Erbe a Viterbo.Il manifesto ufficiale () della quattordicesima edizione del- in programma dall'7 al 16 luglio 2017 in piazza San Lorenzo a Viterbo - rende omaggio ai due attori e al film di, uscito in sala nel 1953 e girato quasi interamente nel capoluogo della Tuscia.In occasione del festival sarà anche presentata l'iniziativa "" - coordinata dal Tuscia Film Fest con i comuni di Nepi, Castel Sant'Elia, Faleria e Vitorchiano e supportata dall'Assessorato al Turismo della Regione Lazio - che segnerà l'avvio in autunno 2017 del progetto Tuscia Terra di Cinema.