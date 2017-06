Su Tv2000 "Cefalonia" di Riccardo Milani

04/06/2017, 18:15

Martedì 6 giugno 2017 alle ore 21.05 su Tv2000 andrà in onda il film “” con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri per la regia di Riccardo Milani.L’8 settembre 1943 il generale Badoglio annuncia alla radio la notizia dell’armistizio con le forze militari angloamericane. L’esercito italiano è allo sbando. La divisione Acqui, di stanza nelle isole greche di Cefalonia e Corfù, con 525 ufficiali e 11.000 soldati si trova dinanzi a un terribile bivio o consegnare le armi e arrendersi all’esercito nazista o combattere fino all’ultimo, sapendo sin dall’inizio di non poter contare su alcun aiuto esterno. Dopo un primo momento di dubbio, il generale Gandin, non avendo ricevuto direttive dal governo di Roma, chiede ai suoi uomini di scegliere mediante un referendum. Ufficiali e soldati chiedono in stragrande maggioranza di non arrendersi. Impugnate le armi, affrontano l’esercito nazista, firmando una delle pagine più drammatiche della storia italiana del Novecento.