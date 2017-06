“Libera Nos a Malo” su Tv2000

03/06/2017, 11:12

Falci, tini e botti come percussioni scaccia demoni. E’ la tradizione musicale in onore di Sant’Antuono (ovvero Sant’Antonio Abate) che ogni anno il 17 gennaio viene celebrata a Macerata Campania, un tempo un rione dell’antica Capua, in provincia di Caserta. Un mix di religiosità, folklore, tradizioni e partecipazione popolare a cui Tv2000 dedica un documentario dal titolo "", realizzato dal giornalista Luigi Ferraiuolo e in onda l’8 giugno 2017 alle ore 22.50.Il documentario per l’interesse culturale, storico e artistico sarà presentato all’Unesco per sostenere il cammino di Macerata Campania e ottenere il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità per la musica di Sant’Antuono.