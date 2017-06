NASTRI D'ARGENTO - Premi speciali a Roberto Faenza e Giuliano Montaldo

Giuliano Montaldo



Prime anticipazioni sui Nastri in arrivo: va anell’anno de "" - film particolarmente sensibile ad un tema scottante come la vicenda ancora misteriosamente aperta di Emanuela Orlandi - il2017. E’ invece per, questa volta come attore, l’omaggio di unper il film di Francesco Bruni "", di cui è straordinario interprete.Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici sottolineando che il riconoscimento a Faenza – che festeggia così anche i suoi primi 50 anni di cinema - vuol essere un omaggio alla sua avventura cinematografica ma anche all’ impegno, mai tradito, e alla sua speciale attenzione per l’attualità e per il racconto della realtà. Uno sguardo che, fuori da condizionamenti ideologici e sempre controcorrente, non trascura mai i temi dell’impegno civile con un racconto cinematografico che non dimentica la tradizione dell’inchiesta giornalistica.” ha commentato, come sempre con una punta d’ironia “”.Con la verve di sempre anche il commento diche ricorda quando proprio il Sindacato gli attribuì nel 2013, come attore, la targa per il miglior protagonista nel documentario “” in cui raccontava in prima persona la sua vita personale e professionale. “” - ha commentato il regista - "".Nella serata di martedì saranno annunciati e consegnati anche il ‘’ a "" di Paolo Sorrentino, i cinque Nastri d’Argento dedicati ai migliori tecnici dell’anno (fotografia, scenografia, costumi, montaggio e sonoro) e il Nastro destinato ad una particolare sezione che quest’anno segnala eccezionalmente cinque titoli dedicati al mondo dei giovani.