Sergio Rubini presidente delle giurie della VII edizione del Foggia Film Festival

Sergio Rubini al Foggia Film Festival



01/06/2017, 16:22

Saràa presiedere le Giurie della VII edizione del, che si terrà a Foggia dal 19 al 25 novembre 2017, presso l’Auditorium Santa Chiara e in altri luoghi pubblici.Dopo Michele Placido, il testimone passa all’attore, regista e sceneggiatore pugliese tra i più amati dal pubblico italiano e internazionale.La scheda di partecipazione e regolamento per iscrivere lungometraggi, documentari e cortometraggi sono disponibili sul sito www.foggiafilmfestival.it Sullo stesso sito è disponibile il bando Student Film Festival, concorso bis rivolto esclusivamente agli studenti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, purché iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti e Scuole secondarie di II grado e paritarie.Le richieste d’iscrizione al concorso dovranno spedirsi entro il 21 luglio 2017; ai fini della validità farà fede il timbro postale.Nell’ambito della manifestazione torna il Wine & Food in the Movies, il cinema narra il mondo del vino e del cibo; previste proiezioni, incontri e dibattiti dedicati al mondo enologico e dell’alimentazione, a seguire la degustazione dei prodotti d’eccellenza del territorio.La kermesse è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia La Bottega dell’Attore e Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Foggia, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte Siniscalco Ceci, in collaborazione con Mediafarm.Il Festival promuove il linguaggio audiovisivo del cinema italiano, favorisce la conoscenza di nuovi autori e la circolazione dei documentari, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti.