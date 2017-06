NESSUNO CI PUO' GIUDICARE - Al cinema dal 5 giugno

01/06/2017, 16:04

Arriva finalmente nelle sale italiane, con un tour tra giugno e luglio di proiezioni-evento e teniture nelle principali città italiane, il documentario-evento dell’ultimo Torino Film Festival: "", di Steve Della Casa, diretto da Steve Della Casa insieme a Chiara Ronchini, con una parata di guest stars che a partire da un genere cinematografico divenuto di culto come i ‘musicarelli’ racconta uno spaccato di un momento irripetibile della storia d’Italia, la decade a cavallo tra la fine degli anni ’50 e le prime avvisaglie dei movimenti di contestazione e rivoluzione del ’68. Dieci anni in cui l’Italia – per dirla con le parole di uno dei protagonisti del film, Shel Shapiro – diventò da un paese in bianco e nero, un paese a colori.Il film, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà, dopo una prima tappa a Bologna, inizierà il suo viaggio nella penisola dal 5 giugno a Firenze, per arrivare a Roma, Torino, Milano, Genova, Perugia, il Triveneto, e tante altre piazze.Nell'Italia del secondo dopoguerra e del miracolo economico, il cinema continua a essere il divertimento preferito degli italiani nonché lo specchio vero dell'Italia che cambia. E i film musicali, che vedono per protagonisti prima gli "urlatori" (Celentano, Mina, Dallara...) e poi i cantanti beat (Morandi, Pavone, Caselli, Mal...) raccontano un'Italia che cambia velocemente. I giovani per la prima volta nella storia nazionale possono essere indipendenti economicamente dalla famiglia e possono coltivare i loro gusti musicali, il proprio modo di vestire.Il cinema racconta puntualmente questo cambiamento, e l'Archivio dell'Istituto Luce lo segue passo dopo passo.Attraverso una serie di interviste inedite (Rita Pavone, Caterina Caselli, Shel Shapiro, Mal, Ricky Gianco, Gianni Pettenati, Piero Vivarelli...) e un'approfondita ricerca sul materiale d'archivio e sui film musicali, una carrellata sull'Italia che da paese agricolo diventa potenza industriale, che inventa un nuovo modo di divertirsi ma al tempo stesso scopre il gusto della ribellione.