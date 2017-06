Esce in sala dall'8 giugno 'Maria per Roma', opera prima di Karen Di Porto

01/06/2017, 12:57

Esce nelle sale dall'8 giugno 2017, distribuito da Bella Film, '', opera prima diretta e sceneggiata da. Il film, interpretato dalla stessa regista e da Mia Benedetta, Bruno Pavoncello, Andrea Planamente e con l'amichevole partecipazione di Daniela Virgilio è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2016.Una ragazza e il suo cane affrontano in Vespa una giornata romana come tante, rincorrendo passato e futuro in un presente incerto e surreale. Tanti personaggi compongono questo caotico affresco della città di Roma, con le sue solitudini estrose e frammentate, con i suoi luoghi di incanto che ospitano turisti e romani in una frenesia che troppo spesso si traduce in immobilità... Mentre la Città Eterna nella sua magnificenza, disinteressata, osserva i suoi abitanti trarre dal turismo gli ultimi frutti della sua vecchia gloria.