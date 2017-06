A Milano The Film Corner International Conference

02/06/2017, 08:26

avrà luogo presso Cinema Spazio Oberdan e MIC – Museo Interattivo del Cinema di Milanoorganizzata nell’ambito del progetto di alfabetizzazione al cinema e all’audiovisivopromosso da Fondazione Cineteca Italiana insieme ad altre organizzazioni ed istituzioni europee e co-finanziato nell’ambito del Programma Europa Creativa dell’Unione Europea.La conferenza si svolgerà nell’ambito della decima edizione di, il festival del cinema rivolto al pubblico giovane organizzato da Fondazione Cineteca Italiana dal 3 al 12 novembre 2017.The Film Corner è finalizzato all’ideazione, progettazione, sviluppo e test di una piattaforma didattica digitale interattiva di alfabetizzazione all’immagine cinematografica e audiovisiva che, sfruttando le opportunità offerte dal web 2.0 e adottando anche approcci basati sul gioco e sulla partecipazione interattiva dell’utente, ambisca a formulare un approccio metodologico innovativo volto ad accrescere la conoscenza, le competenze di comprensione e le abilità di creazione e manipolazione del testo audiovisivo degli studenti delle scuole europee.La piattaforma prevede risorse didattiche interattive, grazie alle quali gli utenti possono sviluppare così le proprie capacità di alfabetizzazione. Le risorse pedagogiche si concentreranno sulle abilità generiche di alfabetizzazione cinematografica esplorate attraverso un certo numero di film nazionali e internazionali.Il progetto coinvolge 5 istituzioni in 4 paesi europei: Fondazione Cineteca Italiana (Milano, Italia) che ha il ruolo di coordinatore; The Film Space (Londra, Regno Unito); The Nerve Centre (Derry, Irlanda del Nord); Cineteca Nazionale Serba (Belgrado, Serbia); Università Milano-Bicocca (Milano, Italia) - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.thefilmcorner.eu