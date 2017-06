"A.R." a Medolla

04/06/2017, 07:59

Nuova proiezione per “A.R.” mercoledì 14 giugno 2017 in Piazza Fellini a Medolla (MO)”, opera prima del regista modenese, è un film autoprodotto ed autofinanziato girato interamente in provincia di Modena e realizzato con la partecipazione di attori modenesi, sotto l’egida dell’associazione culturale Moosee, in collaborazione con Hypno Bureau e PhPositivo.Un’ impresa epicamente modenese, realizzata grazie a passione e tenacia, caratteristiche imprescindibili per portare a termine, senza alcun finanziamento, un progetto così ambizioso: un lungometraggio con un budget di 2.000 euro, reso possibile solamente grazie alla fortuna ed alla disponibilità di tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione.Nel film si racconta, con tocco ironico e lieve, un passaggio nella vita di un uomo (Andrea Rossi, interpretato da Enzo Francesca), i suoi tentativi, anche divertenti, di riappropriarsi della propria vita grazie all’aiuto di una psicoterapeuta “speciale” (Anastasia Leskly, interpretata da Annarita Ansaloni)." - racconta il regista