Accesso ai Mercati e Fondi di Coproduzione di Europa Creativa

03/06/2017, 18:50

Sono stati pubblicati i risultati del Bando Accesso ai mercati 17/2016. In totale sono 62 gli eventi finanziati per un ammontare di 7.507.665€. Per l'Italia è stato rinnovato il contributo a(Trieste),(Venezia Lido) e(Roma). Nell'ambito del suddetto bando sono stati finanziati 11 nuovi eventi e due nuove piattaforme.Nell'ambito del Bando 24/2016 di sostegno ai Fondi di Coproduzione Internazionale, tra i cinque fondi europei beneficiari, In Italia è stato riconfermato il contributo a TFL Coproduction Fund & TFL Audience Design Fund.Per maggiori info, cliccare qui