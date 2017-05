THE HABIT OF BEAUTY - Al cinema dal 22 giugno

31/05/2017, 21:07

È in arrivo nelle sale italiane dal 22 giugno 2017, distribuito da Europictures e co-prodotto da The habit of beauty film (della società madre PINCH MEDIA di base a Londra) e Orisa Produzioni, in collaborazione con Rai Cinema, “”, l’intenso film ideato dal regista Mirko Pincelli e dallo sceneggiatore e produttore Enrico Tessarin.La pellicola, girata tra Londra e il Trentino, è un storia drammatica che si snoda tra i temi del sogno, dell’amore e della perdita.” è un ritratto della società di oggi che ci spinge a conformarci e troppo spesso a scendere a compromessi, rendendoci così fragili da dare più spazio alle apparenze che all’effettiva sostanza … ma alla fine di questa storia, che vede protagonisti(Elena) e(Ernesto), non ci saranno vincitori ne vinti ma persone che attraverso il dolore hanno imparato a comprendere l’essenza stessa della propria vita e ad apprezzarne la bellezza.Nel cast anche: Nico Mirallegro, Noel Clarke, Kierston Wareing, Nick Moran, Elena Cotta, Luca Lionello, Mia Benedetta e Tommaso Maria Neri.Ernesto – un fotografo di successo – e la sua compagna Elena – gallerista – vivono in Inghilterra e decidono di tornare in Italia per trascorrere una vacanza. Sulle montagne del Trentino hanno un terribile incidente che sconvolgerà le loro vite per sempre. È l’inizio di un percorso intimo e doloroso, diverso per ognuno dei due. Finché, alla vigilia della mostra che dovrebbe riunire Ernesto a Elena dopo tre anni di silenzio, qualcosa di inaspettato li spinge a tornare nella loro terra, dove ancora vivono le famiglie, nel tentativo di ricostruire i legami con il passato e con la propria identità.