Il 16 settembre la quinta edizione del "La Grande Abbuffata"

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna “”, concorso di cortometraggi a tema enogastronomico.La rassegna, organizzata all’interno di Malazè, kermesse archeoenogastronomica promossa, dal 2 al 19 settembre 2017, dall’associazione Campi Flegrei a Tavola, presenterà opere di finzione e documentari che esaltino il legame tra il linguaggio delle immagini e il mondo del cibo e dell’enologia.Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere, attraverso il cinema, una riflessione sul rapporto dell’uomo con la natura, il territorio e l’ambiente. E anche di evidenziare il potenziale ironico e simbolico, oltre che la funzione sociale e culturale della tavola e del vino nell’immaginario cinematografico.La serata finale de “”, con la proiezione dei corti selezionati, è in programma sabato 16 settembre 2017, nei locali delle Cantine Tenuta Matilde Zasso, prestigiosa azienda vitivinicola campana con sede a Pozzuoli, in un appuntamento conviviale che sarà aperto da una visita guidata dell’azienda e culminerà con la proclamazione del miglior cortometraggio e la degustazione di vini D.O.C. e prodotti tipici dei Campi Flegrei, offerti in collaborazione con la salsamenteria Sarracino Sciaccuttiell di Marano di Napoli.Oltre al vincitore ufficiale, scelto da una giuria di esperti, saranno gli spettatori presenti in sala ad assegnare, con il loro voto, il premio del pubblico messo in palio dalle Cantine Tenuta Matilde Zasso.Per partecipare al concorso, inviare l’opera in formato digitale, tramite Wetransfer o sistemi analoghi, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Unitamente al file, è indispensabile allegare una scheda tecnica del film, contenente le informazioni essenziali (titolo, regia, sinossi, biofilmografia, cast, durata, anno di produzione) e i contatti e-mail e telefonici dell’autore.Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2017.La rassegna “” si avvale della direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone e della regia tecnica di Maria Di Razza.