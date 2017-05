GLOBI d'ORO 2017 - il cinema “Made in Sardegna” protagonista con i film sostenuti dalla Fondazione Sardegna Film Commission

31/05/2017, 13:58

Continuano le conferme per un cinema “made in Sardegna” che convince critica e pubblico: sono state infatti annunciate dall’ Associazione della Stampa Estera le cinquine dei2017, i premi della Stampa Estera ai film italiani arrivati alla 57a edizione.I vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 14 giugno a Villa Medici." di Gianfranco Cabiddu, già miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2017 - reduce dai successi del tour americano dove il film è stato premiato allo Houston Film Festival e al Washington Film Festival - torna in pole position come miglior film e per la miglior fotografia di Vincenzo Carpineta." di Cesare Furesi, film rivelazione dell’anno, è nella cinquina per la migliore opera prima, con il protogonista Carlo Delle Piane nominato anche come miglior attore protagonista e la miglior colonna sonora di Marcello Peghin.Se queste sono le cinquine finali, altre opere “made in Sardegna” sono state selezionate dalla stampa estera nei mesi scorsi per le varie categorie, tra cui "" di Peter Marcias per il documentario, "" di Matteo Pianezzi e "" di Mario Piredda (già vincitore del David di Donatello 2017) per il cortometraggio." -commenta soddisfatto, Presidente della Sardegna Film Commission." - ha concluso l’Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,