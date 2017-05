Setteponti Walkabout - Una residenza artistica raccontata in un web doc

31/05/2017, 13:50

Sono aperte le selezioni per "", il progetto di residenza artistica per raccontare in un web doc una delle strade più antiche e affascinanti d’Italia, promosso da MACMA con il sostegno di Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura. L’iniziativa è aperta a 4 artisti under 35: un filmmaker, un sound designer, un illustratore e un creative coder. 4 linguaggi a confronto per realizzare, da luglio a dicembre 2017, un’opera collettiva, interattiva e multimediale per esplorare le storie, le testimonianze, i volti, l’arte e la natura che punteggiano la Strada Setteponti, tracciato di origine etrusca che attraversa per 50 chilometri il Valdarno Superiore, in Toscana: uno degli itinerari storicamente e naturalisticamente più importanti da percorrere tra le città di Firenze e Arezzo. Fino alle ore 24.00 di giovedì 6 luglio 2017 sarà possibile inviare gratuitamente la propria candidatura all’indirizzo [email protected] , tutte le info su www.macma.it Sono 35 i giorni di residenza in loco previsti per la progettazione e la creazione del lavoro finale, distribuiti in quattro appuntamenti nell’arco di sei mesi. La prima fase, con l’esplorazione dei luoghi, l’incontro con gli abitanti del territorio e l’individuazione delle storie, è prevista da metà luglio ai primi di agosto; seguirà un secondo momento tra agosto e settembre, una terza fase di definizione dell’impianto narrativo tra ottobre e novembre e infine la conclusione a dicembre, che sarà seguita dalla promozione e dalla diffusione del web doc attraverso le realtà specializzate nel settore coinvolte nel progetto: dal portale Cinemaitaliano.info all’agenzia di distribuzione Berta Film, da Fondazione Sistema Toscana all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. L’iniziativa fa parte di Sguardi Factory Lab, contenitore di percorsi di formazione e produzione a cura di MACMA, e prevede per i partecipanti la copertura totale delle spese da parte dell’organizzazione, senza bisogno di versare nessuna quota di adesione.Gli artisti selezionati saranno affiancati da cinque diversi tutor tra cui il pluripremiato regista Michelangelo Frammartino, il sound designer Benni Atria, noto per le sue collaborazioni con Alina Marazzi, Roberto Benigni e Bernardo Bertolucci, l’esperto di digital storytelling Roberto Malfagia, già insegnante presso la Scuola Holden di Torino e fondatore della scuola di visual storytelling La Jetée, l’illustratore Francesco Frongia, insegnante alla Scuola Internazionale di Comics – Firenze e fondatore dell’associazione culturame MAMMAIUTO, e lo sviluppatore Fausto Baroncini. Protagonista assoluta del lavoro la strada Setteponti, segnata dagli Etruschi per mettere in comunicazione i centri di Fiesole e Arezzo, poi inglobata nella Cassia Vetus nel periodo romano, che oggi incrocia borghi medievali, pievi e ponti di età romanica, abbazie millenarie e l’Area Naturale delle Balze del Valdarno. Tra opere di Masaccio, i carbonai, i vecchi mulini, le piccole realtà agricole di contadini giovani e anziani che fondono innovazione e tradizione, gli ultimi custodi di tradizioni, saperi e mestieri oggi in estinzione, le balere estive sulle rive dell’Arno e le pendici dei monti del Pratomagno, è una vera e propria fonte di storie ancora tutte da raccontare." è un progetto di MACMA realizzato con il sostegno di Sillumina – Copia provata per i giovani, per la cultura. In partenariato con Scuola Internazionale Comics, Berta Film, Cinemaitaliano.info, Fondazione Sistema Toscana. In collaborazione con La jetée – Interactive Storytelling & Visual Culture, Alcedo Ambiente e Territorio, Bistro – studio grafico, Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di Loro Ciuffenna, Archivio Diaristico Nazionale.