A Roma a luglio la Masterclass for Producers

Dal 12 al 13 luglio 2017 a Roma si parlerà digrazie all’A.G.P.C.I – Associazione Giovani Produttori Indipendenti - che propone la nuova edizione della. L’obiettivo è quello di mettere a fuoco quali sono i parametri che definiscono l’auto-distribuzione, quali le criticità e quali i vantaggi a partire dalla realtà distributiva del cinema indipendente italiano. Si cercherà di dare un supporto concreto a tutti quei produttori che vogliono portare i propri film in sala in modo del tutto autonomo. Tra i temi trattati quello della distribuzione versus autodistribuzione, la distribuzione solo Theatrical e il Service distributivo, la distribuzione Full-rights. Tra gli argomenti da approfondire anche quello del Theatrical on demand come strumento che può servire a lanciare un film garantendone una distribuzione a basso costo con azioni su un pubblico mirato.Si parlerà inoltre di Tax-Credit e distribuzione, di come beneficia la Produzione del Tax Credit per la distribuzione, come negoziarlo, quali gli accordi.Si parlerà anche dei criteri di determinazione del P&A ovvero le spese per la promozione legate all’uscita cinematografica del film. Saranno toccati anche gli aspetti legati al marketing e alla lettura dei dati box-office che determinano la tenitura di un film così come il successo o insuccesso finale ne determina la restante vita commerciale.Questi e altri ancora i temi trattati durante la due giorni romana. Laè aperta all’intero settore audiovisivo. Diverse saranno le formule e le modalità per partecipare.Tra i relatori, tutti accreditati professionisti del settore, figurano tra gli altri i rappresentanti della Direzione Generale del Cinema MiBAC, i Presidenti AGPCI e FICE, BIM, Adler Entertainment, Draka Distribution, Movieday e Cineguru.Per tutti l’appuntamento è a Roma presso il Cinema Caravaggio di Roma.E’ prevista una formula Early-Bird riservata ai soci A.G.P.C.I. – FICE e ANEC al costo di 50€ per quanti si iscrivono dal 31 maggio al 16 giugno. La formula Early Bird per tutti gli altri prevede un costo di 100€. Il costo è di 175€ per chi, invece, volesse anche l’iscrizione semestrale all’A.G.P.C.I.Dal 17 giugno al 12 luglio la formula Regular. Per i soci A.G.P.C.I. Il costo è di 75€ per gli iscritti FICE e ANEC di 100€ per tutti gli altri di 175€. Per chi volesse anche l’iscrizione semestrale all’A.G.P.C.I. il costo sarà di 200€.Laha ottenuto gli importanti patrocini della Direzione Generale del Cinema MiBACT, AGIS e FICE.