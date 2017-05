LASCIA PERDERE, JOHNNY! - In dvd

31/05/2017, 09:13

Carlo Griseri



Sono passati giÓ dieci anni dall'uscita in sala dell'interessante film d'esordio alla regia (rimasto, finora, un unicum) di, "". Un lavoro originale, imperfetto ma promettente, che dopo una prima uscita in home video era diventato introvabile: ora Mustang e CG Entertainment lo ripropongono in dvd.Caserta, 1976. Faustino Ciaramella ha 18 anni e suona la chitarra nell'orchestra del maestro Domenico Falasco, trombettista e bidello, ma ha bisogno di un foglio di carta che ufficializzi questa occupazione, altrimenti si troverÓ costretto a partire per la leva militare. Trova quindi un ingaggio per l'estate: farÓ parte della "Piccola Orchestra di Augusto Riverberi", con Augusto al piano, che inizia subito a simpatizzare con il giovane ragazzo. Presto Faustino si convince che questa tourneÚ estiva cambierÓ la sua vita...."Lascia perdere, Johnny!" seppe conquistare diverse, quella per il Miglior Regista esordiente, la Miglior musica, la Miglior canzone originale e i Migliori costumi. La parte musicale del film era curata dal compianto, di cui negli extra Ŕ inserito un videoclip (insieme ad altri simpatici contenuti).Nel cast, Antimo Merolillo , Ernesto Mahieux, Lina Sastri, Roberto De Francesco, Peppe e Toni Servillo , Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino.VIDEO 16/9 1.85:1DURATA 93'AUDIO Dolby Digital 5.1 | ItalianoSOTTOTITOLI Italiano per non udenti - IngleseEXTRA Backstage - Fausto Mesolella "Lascia perdere Johnny!" Videoclip, regia di Fabrizio Bentivoglio - Scene tagliate - Mimmo Falasco show - Gli attori ringraziano - La truppa ringrazia - Trailer