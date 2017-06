CA20 - TRANSUMANZA TOUR per Vito e le Orchestrine

02/06/2017, 08:41

Carlo Griseri



Un tour musicale che diventa l'occasione per incontrare esperienze di ritorno alla ruralitą, sfruttando le potenzialitą della rete internazionale di, realtą associativa che mette in comunicazione fattorie innovative e persone che vogliano lavorare per loro in cambio di ospitalitą.Parte da qui il "" del trio folk, che dą anche il titolo al documentario di. Un viaggio in sei tappe, un giro d'Italia che permette al gruppo (composto dal cantante Vito e dalle due musiciste Susanna e Arianna) di mostrare un lato poco raccontato del nostro paese.Agricoltura biologica e biodinamica, ricerca di un contatto diretto con la terra, vita comunitaria lontani da traffico e smog (per quanto possibile...), musica semplice ma capace di comunicare e avvincere. Tutto questo č il "", un ritorno alla natura che ha un bel respiro e bei protagonisti, da Maratea ad Albenga passando per il centro Italia.