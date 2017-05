Il documentario "La Trasferta" a La Compagnia di Firenze

30/05/2017, 18:30

è una giovanissima regista toscana e fotografa freelance che nel 2017, con il supporto del finanziamento CALL - Centri di Aggregazione, Luoghi e Laboratori (Bando di aggregazione giovanile ed animazione finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale) ha girato il suo primo documentario, "". Un cortometraggio di 22” che racconta i pensieri, le paure, i punti di vista di un gruppo di migranti che attualmente vivono in Italia, che sarà presentato al cinema La Compagnia mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 21.00, alla presenza della regista.Il documentario racconta i nuovi ‘vicini di casa’, non come fenomeno sociale, ma come esseri umani, per arrivare alla conclusione che, di fronte alle angosce più profonde, siamo tutti uguali." – ha dichiarato."".La regista ha utilizzato una metafora calcistica, quella della 'trasferta', per descrivere lo status di chi si trova ad affrontare una nuova vita in un paese straniero e allo stesso tempo per valorizzare il fattore unificante del gioco del calcio, lo sport più seguito e amato al mondo. Nel documentario, una liberatoria partita di calcio finale, sembra essere il preludio di una vita migliore in Italia, per il gruppo di migranti intervistati. "" – continua la regista - "".