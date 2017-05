Il documentario "Oil" a Santa Teresa Gallura

30/05/2017, 17:45

Il 1 Giugno 2017 alle ore 10:00 presso il Cine-Teatro Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura (SS) verrà proiettato il film "" (Doc 77') di Massimiliano Mazzotta. Alla proiezione assisteranno 130 studenti della Scuola Media e 60 dell'Istituto Professionale Gianadolfo Solinas di Santa Teresa Gallura. La proiezione è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti. L'ingresso è gratuito.Sarà l'occasione per discutere con i ragazzi delle problematiche legate alla salute del pianeta; gli stessi studenti parteciperanno inoltre attivamente alla quarta edizione di, di cui Mazzotta è direttore artistico, che si terrà nei giorni 22-23-24 Settembre 2017 a Santa Teresa Gallura (SS) con programmazione al mattino, pomeriggio e sera.Inoltre 10 ragazzi della Scuola Media e 10 dell'Istituto Professionale realizzeranno alla fine di Giugno un cortometraggio sull'Area Marina Protetta di Santa Teresa Gallura. Sarà lo stesso regista e direttore artistico del festival, in collaborazione con l'Associazione Mi.Ma.Ciak, a tenere un corso intensivo di 48 ore per i 20 studenti e a guidarli nella costruzione del film.L'obiettivo e quello di creare un ponte con una scuola indiana di Jaipur e sognare che 5 studenti di Santa Teresa possano andare a fare un'esperienza di 15 giorni in India durante il Rajasthan International Film Festival di Jaipur, che si terrà nel mese di Gennaio 2018, e portare a Santa Teresa il prossimo anno 5 studenti dall'India.