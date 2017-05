Si chiude con successo la prima edizione di SEA2SEE

30/05/2017, 16:07

Ottima partecipazione di pubblico per la prima edizione di, il film festival che dal 23 al 26 maggio 2017 ha portato in scena all'Associazione Marinai d'Italiani di Milano le storie più affascinanti dedicate al mare.450 persone hanno partecipato all’evento in una location d’eccezione che ha rappresentato uno scenario unico e suggestivo sui navigli del capoluogo lombardo. Quattro i film in programma che hanno catturato ed emozionato il pubblico: da "" girato da Roy Disney, nipote del celebre Walt e dedicato all’avventura della Transpacific Yacht Race, passando per la folle regata in solitaria di "". Particolarmente apprezzata la proiezione de "", durante il film è stato possibile rivivere l’appassionante viaggio di Vittorio e Nico Malingri, ospiti speciali della serata di giovedì, che hanno battuto il record di velocità sull’Atlantico con FeelGood, un catamarano di 6 metri; e di "", un docu-film del 2012 sull’industria della pesca del Nord America, che ha concluso il ciclo di proiezioni.Durante la serata di giovedì 25 maggio è stata presente anche l’attrice, madrina d’eccezione della rassegna e partecipante entusiasta.Il Festival ha avuto anche un’impronta solidale visto che è stata l’occasione per raccogliere fondi destinati a Dynamo Camp, associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e che opera, senza fini di lucro, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.La nuova edizione dell’evento è in programma e le date saranno comunicate a breve per tutti gli appassionati e i curiosi che vorranno prendere parte alle più straordinarie avventure marine.