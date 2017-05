A Napoli "Le Spalle di Totò. Da Mario Castellani a Giacomo Furia"

30/05/2017, 15:53

Per proseguire nelle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Totò, l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli presenta"" - Incontri proiezioni e dibattiti - I rapporti artistici e umani del Principe con i grandi attori che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera cinematografica e teatrale.L'evento, che si terrà a Napoli nella Libreria del Cinema e del Teatro, dal 15 giugno al 3 luglio 2017, è ideato e organizzato da Alessandro e Andrea Cannavale con Giulio Adinolfi, attore e responsabile della libreria del Cinema e del Teatro e curato artisticamente da Marco Giusti, critico cinematografico, saggista, autore televisivo e regista .La manifestazione è il preludio dell'Estate a Napoli 2017.L'idea è quella di raccontare e mettere in evidenza le principali spalle di Totò.Da giovedì 15 giugno fino al 3 luglio la Libreria del Cinema e del Teatro di Napoli, in via del Parco Margherita, ospiterà dibattiti, esposizione di materiale dimenticato, mostre fotografiche, incontri, film, locandine, materiale video inedito, che metteranno in luce tutti i grandi attori che hanno accompagnato la carriera artistica di Totò : Aldo Fabrizi ,Peppino de Filippo, Anna Magnani, Titina De Filippo, Nino Taranto, Luigi Pavese, Aroldo Tieri, Pietro De Vico, Carlo Croccolo, Anna Campori, Ugo D’Alessio, Angela Luce, Enzo Turco , Macario……La libreria, scelta come sede della manifestazione, contiene migliaia di volumi, collezionati accuratamente dall'attore ENZO CANNAVALE nel corso della sua lunga carriera professionale. Oggi, grazie alla passione e all'impegno dei figli dell'indimenticato Enzo, Alessandro e Andrea Cannavale, titolari della Run Film, sarà aperta al pubblico. Si potrà ,inoltre, consultare l'archivio completo sia dal web che in sede, utilizzando un apposito software realizzato per consentire l'attività di ricerca.