A Milano la proiezione di "Pina Bausch a Roma"

Presso il Cinema Spazio Oberdan Milano,Fondazione Cineteca Italiana presenta in anteprimadi Graziano Graziani e Ilaria Scarpa, che investiga lo straordinario rapporto della coreografa con la città eterna a cui ha dedicato due spettacoli, Viktor (1986) e O Dido (1999).Scomparsa nel 2009, Pina Bausch, genio e mito della danza, massima esponente del Tanztheater (teatrodanza) tedesco, ha fatto innamorare del suo lavoro registi come Fellini, Almodovar e Wenders.La Roma di Pina Bausch è scandita da pranzi in trattoria, incursioni in sale da ballo popolari, passeggiate al mercato della frutta, nelle periferie multietniche, nei campi Rom, nelle serate in locali transgender e circoli di cultura omossessuale. A ricordare quel periodo, i ricordi di alcuni testimoni eccellenti fra i quali: Matteo Garrone, Vladimir Luxuria, Andrés Neumann.In occasione della prima proiezione del documentario, riproporremo Cafe Műller, la ripresa filmata dello storico spettacolo di Pina Bausch del 1978.