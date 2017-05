GLOBI d'ORO 2017 - Tutte le nomination

30/05/2017, 12:56

L’Associazione della Stampa Estera è lieta di annunciare le cinquine dei2017, i premi della Stampa Estera ai film italiani arrivati alla 57a edizione.I vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione a inviti che si terrà mercoledì 14 giugno a Villa Medici.L’ Associazione della Stampa Estera annuncia inoltre il Globo d‘Oro alla Carriera al regista Dario Argento e il Gran Premio della Stampa Estera a Restaurare il cielo di Tommaso Santi. Entrambi i premi saranno consegnati durante la cerimonia del 14 giugno.L’Associazione della Stampa Estera in Italia conferisce quest’anno il suo, maestro indiscusso della suspense e del brivido. Dario Argento definisce se stesso «il più grande assassino del cinema italiano» per i suoi 90 omicidi eccellenti in quasi cinquant’anni di carriera. Con un tocco d'ironia e con raffinata maestria ha saputo tenere gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo.Molto amato all’estero, firma le sue opere mettendo in scena le sue mani, come faceva Hitchcock con il suo profilo. A lui chiediamo di non smettere mai di terrorizzarci.a "" di Tommaso Santi.Talvolta le favole escono dai film, si fanno spazio nella realtà e mostrano che c’è “un mondo possibile”. Un mondo dove intesa, accordo e collaborazione fanno sì che eccellenza artigiana e tradizione italiana arrivino a restaurare un pezzo della storia comune dell’umanità.Fatti che, di per se, sono già un piccolo miracolo.MIGLIOR CORTOMETRAGGIOBlue Screen di Riccardo Bolo e Alessandro ArfusoBuffet di Alessandro D’Ambrosi, Santa De SantisConfino di Nico BonomoloPenalty di Aldo IulianoUno scatto d’autore di Consuelo Pascali60 - Ieri Oggi Domani di Giorgio TrevesCacciatore di paesaggi di Fabio ToncelliCinque mo(N)di di Giancarlo SoldiIl pugile del Duce di Tony SaccucciItalian Offshore di Marcello Brecciaroli, Manuele Bonaccorsi, Salvatore AltieroLiberami di Federica Di GiacomoL’uomo che non cambiò la storia di Enrico CariaOur War di Bruno Chiaravalloti, Claudio Jampaglia, Benedetta ArgentieriUberto degli Specchi di Marco Mensa, Elisa MereghettiVia della Conciliazione di Raffaele Brunetti, Piergiorgio CurziChi salverà le rose di Cesare FuresiLa pelle dell’orso di Marco SegatoLa ragazza del mondo di Marco DanieliLe ultime cose di Irene DionisioOur War di Benedetta Argentieri, Bruno Chiaravalloti, Claudio JampagliaBeata ignoranza di Massimiliano BrunoChe vuoi che sia di Edoardo LeoIn guerra per amore di Pierfrancesco DilibertoLasciati andare di Francesco AmatoQuestione di Karma di Edoardo FalconeFai bei sogni - Marco Bellocchio, Edoardo Albinati, Valia SantellaLa pazza gioia - Paolo Virzì, Francesca ArchibugiLa ragazza del mondo - Marco Danieli, Antonio MancaLa tenerezza - Gianni Amelio, Alberto TaraglioVeloce come il vento - Matteo Rovere, Francesca Manieri, Filippo GravinoValeria Ciangottini per Cronaca di una passioneAngela e Marianna Fontana per IndivisibiliIsabella Ragonese per Il padre d’ItaliaMicaela Ramazzotti per La tenerezzaSara Serraiocco per La ragazza del mondoStefano Accorsi per Veloce come il ventoRenato Carpentieri per La tenerezzaCarlo Delle Piane per Chi salverà le roseLuca Marinelli per Il padre d’ItaliaMichele Riondino per La ragazza del mondoEnzo Avitabile per IndivisibiliNino D’Angelo per FalchiStefano Di Battista per Sole Cuore AmoreAndrea Farri per Lasciati andareMarcello Peghin per Chi salverà le roseMaurizio Calvesi per Questione di KarmaVincenzo Carpineta per La stoffa dei sogniDaniele Ciprì per In guerra per amoreDaria D’Antonio per La pelle dell’orsoMichele D’Attanasio per Veloce come il ventoFai bei sogni di Marco BellocchioIndivisibili di Edoardo De AngelisLa pazza gioia di Paolo VirzìLa stoffa dei sogni di Gianfranco CabidduLa tenerezza di Gianni AmelioPer la prima volta nella storia dei Globi d’Oro, l’Associazione della Stampa Estera ha preferito creare una decina, invece di una cinquina, per la sezione documentari tenendo conto della grande crescita e qualità delle produzioni di questo genere in Italia durante l’anno 2016/2017.