Terminate le riprese di RICCARDO VA ALL'INFERNO un film di Roberta Torre

30/05/2017, 09:05

Sono da poco terminate le riprese del nuovo film di Roberta Torre girato a Roma,, con Massimo Ranieri e Sonia Bergamasco.Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) esce dall’ospedale psichiatrico giudiziario dove ha trascorso lunghi anni per un delitto avvolto nel mistero, ben deciso a vendicarsi e conquistare il Potere all’interno della sua famiglia malavitosa. Riccardo non ha scrupoli nello sbarazzarsi dei suoi fratelli ma non ha fatto i conti con la vera anima nera della famiglia: la potente Regina Madre (Sonia Bergamasco). Un musical nero e psichedelico che attraversa Shakespeare, ambientato in una Roma mai vista, spettrale e pop.